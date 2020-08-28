Жителя Емельяновского района отправили в колонию за убийство супруги шампуром

Жителя поселка Зеледеево Емельяновского района отправили под суд за убийство супруги - во время ссоры он ранил ее в грудь шампуром. Женщину доставили в больницу, где она умерла. Суд рассмотрел дело об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть». 38-летнего мужчину приговорили к 8 годам и 2 месяцам в колонии строгого режима, рассказали в краевом Следкоме.

По версии следствия, глава семьи в мае текущего года серьезно поругался с женой.

«В ходе конфликта со своей 36-летней супругой подозреваемый причинил ей ранение грудной клетки металлическим шампуром, от которого потерпевшая скончалась в больнице», - напомнили в ведомстве.

Следователи собрали достаточно доказательство для вынесения обвинительного приговора.