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Назначено заседание суда по делу о прорыве дамбы в Курагинском районе

Главная Происшествия
Красноярск
12:55 28 Августа 2020
общество, красноярск, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В Курагинском районном суде начались предварительные слушания по делу фигурантов ООО «Сисим». 19 октября прошлого года на юге края прорвало дамбу на реке Сейба. В результате трагедии погибли 20 рабочих. 

После случившегося под стражу взяли троих подозреваемых - это гендиректор золотодобывающего предприятия «Сисим»  Максим Ковальков, начальник участка Андрей Егонов и горный мастер компании Евгений Александров. Фигурантам предъявили обвинение по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

«26 августа 2020 года началось закрытое предварительно слушание по делу. Подсудимых доставили в Курагино и ознакомили с ходатайствами, которые были заявлены адвокатами. По существу же дело еще не рассматривалось», - рассказали в пресс-службе Красноярского краевого суда. 

Следующее заседание назначено на 8 сентября 2020 года.

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