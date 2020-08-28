Вандалы облили краской памятник Ленину в Красноярске

Неизвестные облили красной краской памятник Ленину в Красноярске. Изуродованный монумент находится в сквере на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 74 А. Личности вандалов пока не установлены, полиция проводит проверку.

Отмывать памятник пришлось коммунальным службам. Примечательно, что испорченный монумент является первым памятником вождю в Красноярске – его построили в 1925 году.

Отметим, что подобный акт вандализма в Красноярске уже был. В 2014 году подросток облил красной краской монумент Владимира Ленина на ул. Рейдовой.

Фото: скриншот видео / «Проспект Мира»