28 августа
Красноярск
75.24
 
€ 89.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Вандалы облили краской памятник Ленину в Красноярске

Главная Происшествия
Красноярск
11:34 28 Августа 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Неизвестные облили красной краской памятник Ленину в Красноярске. Изуродованный монумент находится в сквере на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 74 А. Личности вандалов пока не установлены, полиция проводит проверку.

Отмывать памятник пришлось коммунальным службам. Примечательно, что испорченный монумент является первым памятником вождю в Красноярске – его построили в 1925 году. 

Отметим, что подобный акт вандализма в Красноярске уже был. В 2014 году подросток облил красной краской монумент Владимира Ленина на ул. Рейдовой. 

Фото: скриншот видео / «Проспект Мира»

 

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На красноярского застройщика завели уголовное дело за обман 500 дольщиков

На красноярского застройщика завели уголовное дело за обман 500 дольщиков

28 Августа 2020 г.
Ущерб превысил 834 млн рублей
Новости Красноярска: Под Красноярском в массовой аварии погибли три человека

Под Красноярском в массовой аварии погибли три человека

28 Августа 2020 г.
Один из водителей выехал на встречную полосу
Новости Красноярска: В Красноярске наркоман скрывался от мнимого преследования в квартирах соседей

В Красноярске наркоман скрывался от мнимого преследования в квартирах соседей

28 Августа 2020 г.
Мужчину будут судить за незаконное проникновение в жилища
Новости Красноярска: В Красноярском крае почти 16,5 тысяч зараженных коронавирусом

В Красноярском крае почти 16,5 тысяч зараженных коронавирусом

27 Августа 2020 г.
Восемь человек умерли за сутки
Новости Красноярска: Красноярский бизнесмен Анатолий Быков прокомментировал очередного уголовное дело из СИЗО

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков прокомментировал очередного уголовное дело из СИЗО

27 Августа 2020 г.
Свою вину он не признает
Новости Красноярска: «Скрытые патрули» за год поймали 320 нарушителей на дивногорской трассе

«Скрытые патрули» за год поймали 320 нарушителей на дивногорской трассе

27 Августа 2020 г.
Одним из них оказался водитель маршрутного автобуса
Новости компаний
28/08
СФУ упрочил позиции в международном рейтинге «Три миссии университета»
28/08
Красноярцы и жители края могут снять наличные без банкомата в отделениях почтовой связи
27/08
Красноярец остался без машины Land Cruiser из-за накопленных долгов за воду и отопление
27/08
Школьную повседневность в трёх городах Красноярского края изменят участники образовательного проекта СГК
26/08
Зеленая дружина СГК украсила рябинами насосную станцию на берегу Енисея
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский край вошел в число регионов с самым значительным дефицитом бюджета

Красноярский край вошел в число регионов с самым значительным дефицитом бюджета

25 Августа 2020 г.
Из-за пандемии в 47 субъектах расходы превышают доходы
Новости Красноярска: Сотрудники муниципального предприятия под Красноярском отсудили зарплату за 2019 год

Сотрудники муниципального предприятия под Красноярском отсудили зарплату за 2019 год

28 Августа 2020 г.
Предприятие приостановило деятельность
Новости Красноярска: В Красноярске продолжается акция «Помоги пойти учиться»

В Красноярске продолжается акция «Помоги пойти учиться»

28 Августа 2020 г.
Акция продлится до 1 октября
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru