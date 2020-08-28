28 августа
Красноярск
75.24
 
€ 89.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Под Красноярском в массовой аварии погибли три человека

Главная Происшествия
Красноярск
10:33 28 Августа 2020
красноярск, авария, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

Под Красноярском накануне вечером произошла серьезная авария с погибшими. ДТП зафиксировали на 25-м км дороги «Красноярск – Енисейск». 

По данным ГИБДД, водитель машины ВАЗ-2115 ехал в сторону Красноярска и по неустановленными причинам оказался на встречной полосе. 

«В результате произошло касательное столкновение с «Волгой» с последующим опрокидыванием ВАЗа. После этого автомобиль столкнулся еще с тремя машинами – Toyota, Nissan и Honda», - рассказали в ведомстве. 

Жертвами аварии стали водитель и двое пассажиров автомобиля ВАЗ-2115 - они погибли в искореженной машине. В ДТП есть и пострадавшие - это пассажир и ребенок из иномарки Toyota. Несовершеннолетний находился в специальном кресле. 

На месте аварии накануне работали инспекторы - они регулировали движение по одной полосе. Другие обстоятельства ДТП выясняются. 

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На красноярского застройщика завели уголовное дело за обман 500 дольщиков

На красноярского застройщика завели уголовное дело за обман 500 дольщиков

28 Августа 2020 г.
Ущерб превысил 834 млн рублей
Новости Красноярска: Вандалы облили краской памятник Ленину в Красноярске

Вандалы облили краской памятник Ленину в Красноярске

28 Августа 2020 г.
Изуродованный монумент находится на пр. Красноярский рабочий
Новости Красноярска: В Красноярске наркоман скрывался от мнимого преследования в квартирах соседей

В Красноярске наркоман скрывался от мнимого преследования в квартирах соседей

28 Августа 2020 г.
Мужчину будут судить за незаконное проникновение в жилища
Новости Красноярска: В Красноярском крае почти 16,5 тысяч зараженных коронавирусом

В Красноярском крае почти 16,5 тысяч зараженных коронавирусом

27 Августа 2020 г.
Восемь человек умерли за сутки
Новости Красноярска: Красноярский бизнесмен Анатолий Быков прокомментировал очередного уголовное дело из СИЗО

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков прокомментировал очередного уголовное дело из СИЗО

27 Августа 2020 г.
Свою вину он не признает
Новости Красноярска: «Скрытые патрули» за год поймали 320 нарушителей на дивногорской трассе

«Скрытые патрули» за год поймали 320 нарушителей на дивногорской трассе

27 Августа 2020 г.
Одним из них оказался водитель маршрутного автобуса
Новости компаний
28/08
СФУ упрочил позиции в международном рейтинге «Три миссии университета»
28/08
Красноярцы и жители края могут снять наличные без банкомата в отделениях почтовой связи
27/08
Красноярец остался без машины Land Cruiser из-за накопленных долгов за воду и отопление
27/08
Школьную повседневность в трёх городах Красноярского края изменят участники образовательного проекта СГК
26/08
Зеленая дружина СГК украсила рябинами насосную станцию на берегу Енисея
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский край вошел в число регионов с самым значительным дефицитом бюджета

Красноярский край вошел в число регионов с самым значительным дефицитом бюджета

25 Августа 2020 г.
Из-за пандемии в 47 субъектах расходы превышают доходы
Новости Красноярска: Археологи СФУ восстанавливают историю летнего дома архиерея в Красноярске

Археологи СФУ восстанавливают историю летнего дома архиерея в Красноярске

28 Августа 2020 г.
Раскопки велись в районе улицы Лесной
Новости Красноярска: Суд приговорил к 20 годам лишения свободы убийцу женщины и ее 4-летней дочери

Суд приговорил к 20 годам лишения свободы убийцу женщины и ее 4-летней дочери

25 Августа 2020 г.
Мужчина также должен родственникам компенсацию в 3 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru