Под Красноярском в массовой аварии погибли три человека

Под Красноярском накануне вечером произошла серьезная авария с погибшими. ДТП зафиксировали на 25-м км дороги «Красноярск – Енисейск».

По данным ГИБДД, водитель машины ВАЗ-2115 ехал в сторону Красноярска и по неустановленными причинам оказался на встречной полосе.

«В результате произошло касательное столкновение с «Волгой» с последующим опрокидыванием ВАЗа. После этого автомобиль столкнулся еще с тремя машинами – Toyota, Nissan и Honda», - рассказали в ведомстве.

Жертвами аварии стали водитель и двое пассажиров автомобиля ВАЗ-2115 - они погибли в искореженной машине. В ДТП есть и пострадавшие - это пассажир и ребенок из иномарки Toyota. Несовершеннолетний находился в специальном кресле.

На месте аварии накануне работали инспекторы - они регулировали движение по одной полосе. Другие обстоятельства ДТП выясняются.