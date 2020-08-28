В Красноярске наркоман скрывался от мнимого преследования в квартирах соседей

Жителя Шарыпово будут судить за незаконное проникновение в чужие квартиры. В Следственном комитете сообщили, что 46-летний мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Ему стало казаться, что его преследует полиция. Пытаясь скрыться от мнимой погони, он забежал в подъезд дома на ул. Парашютная, 70А. В этот момент хозяйка квартиры на четвертом этаже открыла входную дверь, а мужчина забежал в жилище и заперся на замок.

Затем он нашел удлинитель и через балкон попытался спуститься на нем вниз. Увидев открытое окно на третьем этаже, он проник во вторую квартиру и закрылся там. Затем мужчина решил спуститься на телевизионном кабеле во двор, но сорвался и получил травмы. Пострадавшему вызвали «скорую», а после возбудили уголовное дело за незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли хозяина.