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«Скрытые патрули» за год поймали 320 нарушителей на дивногорской трассе

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Красноярск
12:46 27 Августа 2020
дтп, гибдд, нарушения, правила дорожного движения, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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В ГИБДД рассказали о работе «скрытых патрулей» на дивногорской трассе – именно на этом участке федеральной дороги Р-257 «Енисей» есть затяжные спуски и подъемы, а также часто образуются пробки. Водители нередко пересекают сплошную и выезжают на встречную полосу для обгона. Инспекторы на гражданских автомобилях ловят нарушителей и составляют на них протоколы.

«В текущем году инспекторами полка ДПС на этой трассе выявлено более 320 фактов выезда на полосу для встречного движения. «Скрытые патрули» в ходе дежурства фиксируют на видеокамеру нарушения и передают информацию ближайшему экипажу ДПС, который принимает меры для остановки транспортного средства и составления административного материала», - рассказали в ведомстве.

Правила нарушают даже водители общественного транспорта. Накануне на «встречку» выехал один из автобусов 586 маршрута. Он перевозил пассажиров из Минусинска в Красноярск. На 60-летнего водителя составили протокол. Теперь ему грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок до шести месяцев.

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