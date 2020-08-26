В Красноярском крае горят тысячи гектаров леса

В Красноярском крае из-за сухой и ветреной погоды растет площадь лесных пожаров. По данным Авиалесоохраны на 26 августа, в регионе зарегистрировано 26 пожаров на общей площади 85,4 тыс. га. Очаги зафиксированы в Богучанском, Эвенкийском, Абанском, Кежемском районах.

Пожарами в Красноярском крае заинтересовалась Генпрокуратура РФ.

«В рамках проверки прокуроры дадут оценку причинам возгораний, своевременности привлечения сил и средств тушения огня, а также достаточности обеспечения пожарных формирований необходимой техникой и оборудованием для ликвидации природных пожаров», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В краевом министерстве лесного хозяйства назвали причины возникновения пожаров.

«По предварительным данным, пожары возникли из-за гроз. В крае 77% лесных пожаров фиксируют на незначительных площадях, более 50% ликвидируют в первые сутки», - рассказали в ведомстве.

Напомним, в лесах края действует режим ЧС. На севере края с очагами борются более 1200 пожарных.