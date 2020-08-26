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Ливневку в Солнечном засыпали щебнем из-за халатности чиновников

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Красноярск
15:44 26 Августа 2020
дождь, красноярск, чиновники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Ливневку около школы №144 в Солнечном расчистили после вмешательства прокуратуры. Оказалось, что сооружения для оттока воды по обеим сторонам дороги были засыпаны щебнем. Образующиеся после каждого дождя лужи создавали угрозу безопасности участников дорожного движения – пешеходам было затруднительно переходить дорогу по воде, а для машин создавалась опасность аквапланирования – это частая причина ДТП.

«По факту выявленных нарушений руководителю МКУ Красноярска «УДИБ» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудник учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В прокуратуре добавили, что все нарушения на участке дороги около школы в Солнечном устранены, в новом учебном году дети смогут безопасно переходить магистраль.

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