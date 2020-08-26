114 заболевших, 5 погибших: в Красноярском крае опубликована новая статистика по COVID-19

В Красноярском крае 26 августа 114 новых зараженных коронавирусом. Список погибших пополнили пять человек. Общее число летальных исходов – 442.

«Красноярский край, по итогам суток, вновь поднялся на 8 место. Край уже долгое время находится в первой десятке регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19», - рассказали в оперативном штабе.

С марта 2020 года тесты на коронавирус подтвердились у 16 316 человек. Число выздоровевших пациентов – 13 114 (+73 за сутки). Темп прироста за сутки – 0,7%.