26 августа
Красноярск
погода +20 °C
74.51
 
€ 88.06
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Житель Енисейска напал на фельдшера скорой помощи

Главная Происшествия
Красноярск
13:11 26 Августа 2020
скорая, медицина, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Об очередном случае агрессии в адрес фельдшеров скорой помощи стало известно в Енисейске. Накануне обычный прохожий напал на врача, пытаясь ударить его. Как рассказывают сами медики, мужчина не имел никакого отношения к вызову. Он проходил мимо и неожиданно стал проявлять агрессию. Инцидент произошел в частном секторе Енисейска, на ул. Куйбышева.

«Он схватил меня за одежду, порвал ее, потом ударил меня в район груди, после чего завязалась потасовка, в результате которой он меня укусил за бедро, за ногу. После этого я его зафиксировал и держал пока сотрудники полиции не прибыли», - рассказал пострадавший Андрей Первов.

Нападавшим оказался 25-летний житель Енисейска. Полицейские проводят проверку.

Напомним, несколько подобных случаев произошли в Красноярске как в раз в период пандемии коронавируса. Пострадавшие врачи обращались в правоохранительные органы.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Скандального красноярского застройщика отправили в колонию на четыре года

Скандального красноярского застройщика отправили в колонию на четыре года

26 Августа 2020 г.
Он обманул дольщиков на 300 млн рублей
Новости Красноярска: В доме жителя Минусинского района обнаружили арсенал боеприпасов

В доме жителя Минусинского района обнаружили арсенал боеприпасов

26 Августа 2020 г.
Оружие было самодельным
Новости Красноярска: Суд приговорил к 20 годам лишения свободы убийцу женщины и ее 4-летней дочери

Суд приговорил к 20 годам лишения свободы убийцу женщины и ее 4-летней дочери

25 Августа 2020 г.
Мужчина также должен родственникам компенсацию в 3 млн рублей
Новости Красноярска: На юге края незаконно вырубили лес на 1,6 млн рублей

На юге края незаконно вырубили лес на 1,6 млн рублей

25 Августа 2020 г.
Подозревают геологоразведочную компанию
Новости Красноярска: Под Канском местный житель забил на мясо чужих коней

Под Канском местный житель забил на мясо чужих коней

25 Августа 2020 г.
Хозяйка обратилась в полицию
Новости Красноярска: Красноярского предпринимателя Анатолия Быкова подозревают в организации еще одного убийства

Красноярского предпринимателя Анатолия Быкова подозревают в организации еще одного убийства

25 Августа 2020 г.
На этот раз в 2004 году
Новости компаний
26/08
Зеленая дружина СГК украсила рябинами насосную станцию на берегу Енисея
21/08
Обновление Перевала на «Столбах»
20/08
В почтовых отделениях Красноярского края водители оплатили более 16 тыс. штрафов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский край вошел в число регионов с самым значительным дефицитом бюджета

Красноярский край вошел в число регионов с самым значительным дефицитом бюджета

25 Августа 2020 г.
Из-за пандемии в 47 субъектах расходы превышают доходы
Новости Красноярска: На остановках электричек в Красноярске установили QR-коды с лайфхаками для пассажиров

На остановках электричек в Красноярске установили QR-коды с лайфхаками для пассажиров

25 Августа 2020 г.
Собраны полезные советы и правила безопасности на железной дороге
Новости Красноярска: На набережной Качи заработал спортзал под открытым небом

На набережной Качи заработал спортзал под открытым небом

21 Августа 2020 г.
Там есть специальные тренажеры для людей с ограниченными возможностями
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru