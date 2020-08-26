Житель Енисейска напал на фельдшера скорой помощи

Об очередном случае агрессии в адрес фельдшеров скорой помощи стало известно в Енисейске. Накануне обычный прохожий напал на врача, пытаясь ударить его. Как рассказывают сами медики, мужчина не имел никакого отношения к вызову. Он проходил мимо и неожиданно стал проявлять агрессию. Инцидент произошел в частном секторе Енисейска, на ул. Куйбышева.

«Он схватил меня за одежду, порвал ее, потом ударил меня в район груди, после чего завязалась потасовка, в результате которой он меня укусил за бедро, за ногу. После этого я его зафиксировал и держал пока сотрудники полиции не прибыли», - рассказал пострадавший Андрей Первов.

Нападавшим оказался 25-летний житель Енисейска. Полицейские проводят проверку.

Напомним, несколько подобных случаев произошли в Красноярске как в раз в период пандемии коронавируса. Пострадавшие врачи обращались в правоохранительные органы.