Скандального красноярского застройщика отправили в колонию на четыре года

Гендиректора компании-застройщика «Емельяновская слобода» осудили на четыре года в колонии общего режима. Руководителя признали виновным в злоупотреблении полномочиями и обмане дольщиков на сумму более 300 млн рублей. Такое решение вынес Железнодорожный суд Красноярска.

В краевой прокуратуре напомнили, что директор компании с мая 2013 по август 2016 года «осуществил ряд необоснованных сделок». Это привело к тому, что фирма начала испытывать трудности. От этого пострадали инвесторы, которые вкладывали деньги в будущее жилье.

В краевой полиции прокомментировали, что по данному делу установлено 84 потерпевших – это физические и юридические лица. К тому же на имущество осужденного наложен арест. Речь идет о сумме в 120 млн рублей.

Как писали Sibnovosti.ru, полученные от дольщиков средства бывший гендиректор направил контрагентам, никак не связанным со сферой строительства.

«Действия директора привели к прекращению уставной деятельности ООО «Емельяновская слобода» по строительству индивидуальных жилых домов в одноименном коттеджном поселке и многоквартирном жилом доме по ул. Хабаровская, 7. В результате компания признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство», - рассказали в надзорном ведомстве.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.