На юге края незаконно вырубили лес на 1,6 млн рублей

В Минусинском районе Красноярского края незаконно вырубили лес на 1,6 млн рублей. Такое указание дал руководитель геологоразведочной компании. Какой именно, в полиции не уточнили. Вырубка производилась с мая по июль 2020-го года.

По данным ГУ МВД, директор дал указание сотрудникам срубить деревья ради обустройства технологических дорог. Никаких разрешительных документов у руководителя не было.

«Всего было вырублено 156 кубических метров деревьев породы пихта, почти 10 м3 деревьев породы ель, 19 м3 деревьев породы осина и 27,5 м3 деревьев березы. Общая сумма ущерба составила 1,6 млн рублей», - рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Геологу грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.