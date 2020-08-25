Под Канском местный житель забил на мясо чужих коней

В Канском районе полицейские раскрыли кражу трех лошадей. В преступлении подозревают 38-летнего местного жителя.

Как рассказали в ГУ МВД по краю, мужчина увел с пастбища лошадь с жеребенком, а также одного молодого коня из сельскохозяйственного предприятия. Одна из жительниц заметила пропажу животных, но не сразу обратилась в полицию. Она думала, что кони сами ушли в соседнюю деревню. Женщина написала заявление только через неделю.

«Несмотря на то, что местная жительница обратилась в органы спустя продолжительное время, сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали лицо, причастное к исчезновению скота. Им оказался житель 38-летний Канска», - прокомментировали в ведомстве.

Установлено, что мужчина загнал чужих коней к себе во двор, взрослых животных он забил, а жеребенка оставил. Ущерб оценили в 170 тысяч рублей. На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Сейчас полицейские проверяют, не совершал ли житель Канска подобных преступлений.