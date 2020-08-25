За гибель ребенка под грудой кирпичей в Нижнем Ингаше ответит простой рабочий

В Нижнеингашском районе следователи передали в суд уголовное дело о гибели 8-летнего мальчика под грудой кирпичей. Ребенка нашли под завалами тяжелой стены в августе прошлого года – его не удалось спасти, напомнили в Следкоме.

Как выяснили правоохранители, мальчик просто облокотился на стену, которая не выдержала и рухнула прямо на ребенка.

В «причинении смерти по неосторожности» обвинили 47-летнего мастера управляющей компании, на балансе которой находился дом в поселке Нижний Ингаш.

«Трагические события стали следствием ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей мастером обслуживающей дом управляющей компании, который не предпринял мер к устранению дефектов кирпичной колонны, которые были визуально видны и не обеспечил безопасность граждан», - объяснили в ведомстве.

В ближайшее время суд рассмотрит уголовное дело и вынесет приговор рабочему.