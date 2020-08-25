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Красноярскому краю угрожают лесные пожары и подтопления

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Красноярск
11:05 25 Августа 2020
лесные пожары, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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Синоптики Среднесибирского УГМС считают, что в Красноярском крае с новой силой могут вспыхнуть лесные пожары. На севере региона ожидается высокая пожарная опасность.

«25 августа в Эвенкийском МР местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса, на северо-востоке центральных районов - IV класса», - говорится в сообщении.

Погода в ближайшие дни будет облачная с прояснениями. Возможен кратковременный дождь и ветер с порывами до 11 м/

Отметим, что уже на следующий день, 26 августа, на юге регионе прогнозируют паводки.

«26 августа на реках в южных районах Красноярского края, в связи с ожидаемыми интенсивными осадками, возможен резкий подъем уровней воды, выход воды на пойму, подтопление пониженных участков местности», - рассказали синоптики.

Спасатели будут следить за уровнем рек.

 

Фото: Авиалесоохрана

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