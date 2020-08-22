Boeing 747-412 экстренно сел в Красноярске после срабатывания датчика задымления

В красноярском аэропорту совершил экстренную посадку пассажирский самолет, летевший из Хабаровска в Москву. По данным информационных агентств, такое решение принял экипаж после срабатывания датчика задымления.

Речь идет о рейсе авиакомпании «Россия». Его выполняет Boeing 747-412, на борту которого в момент срабатывания датчика, установленного в багажном отделении, находился 421 человек, уточнил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Посадка успешная, по предварительным оценкам, было ложное срабатывание датчика. Никаких повреждений у самолета нет», - рассказали информагентству в красноярском аэропорту.

Как писали Sibnovosti.ru, 7 августа рейс Красноярск - Хабаровск авиакомпании «Аврора» аварийно приземлился в аэропорту назначения. Причиной экстренной посадки судна А-319 стала техническая неисправность