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Boeing 747-412 экстренно сел в Красноярске после срабатывания датчика задымления

Главная Происшествия
Красноярск
15:32 22 Августа 2020
самолет, аэропорт, рейсы
Автор: Sibnovosti.ru
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В красноярском аэропорту совершил экстренную посадку пассажирский самолет, летевший из Хабаровска в Москву. По данным информационных агентств, такое решение принял экипаж после срабатывания датчика задымления.

Речь идет о рейсе авиакомпании «Россия». Его выполняет Boeing 747-412, на борту которого в момент срабатывания датчика, установленного в багажном отделении, находился 421 человек, уточнил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Посадка успешная, по предварительным оценкам, было ложное срабатывание датчика. Никаких повреждений у самолета нет», - рассказали информагентству в красноярском аэропорту.

Как писали Sibnovosti.ru, 7 августа рейс Красноярск - Хабаровск авиакомпании «Аврора» аварийно приземлился в аэропорту назначения. Причиной экстренной посадки судна А-319 стала техническая неисправность

 

 

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