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Красноярские депутаты-единороссы нелегально заработали 169 млн рублей на контрактах с «Роснефтью»

Главная Происшествия
Красноярск
18:31 21 Августа 2020
скр, уголовное, депутаты
Автор: Sibnovosti.ru
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Депутат Законодательного собрания Красноярского края Вячеслав Каминский и экс-мэр Хатанги, депутат Таймырского Долгано-Ненецкого райсовета Сергей Зверев нелегально заработали 169 млн рублей на контрактах с «Роснефтью». По информации Sibnovosti.ru, через свои фирмы депутаты-единороссы заключили договоры на строительно-монтажные работы на поисково-оценочной скважине Косистая №1ПО. Аффилированные компании народных избранников обслуживали объект два города - с 2016 по 2018. При этом соответствующей лицензии у них не было.

В итоге в районе бухты Кожевникова моря Лаптевых было добыто 80 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси. Депутатам на двоих без лицензии удалось заработать более 169 млн рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «осуществление предпринимательской деятельности без лицензии».

Фото: pixabay.com

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