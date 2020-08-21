В Богучанском районе впервые использовали взрывчатку при тушении лесных пожаров

В Богучанском районе Красноярского края полыхают лесные пожары. Чтобы справиться с возгоранием на труднодоступных территориях, специалисты применили взрывчатку. Об этом рассказали в министерстве лесного хозяйства.

Такой метод в регионе внедрили впервые. Работы проводятся там, где невозможно использовать технику из-за отсутствия дорог.

«Пожарных туда доставляет авиация, они вручную создают опорные минерализованные полосы. В захламленном лесу сделать опашку вручную невозможно. Повысить эффективность работ позволяет взрывчатка. В Богучанском районе таким способом планируется проложить 10 км минерализованных полос», - пояснили в министерстве.

Над очагами также летает вертолет Ми-8 МТВ, оборудованный водосливным устройством. Сверху на огонь сбрасывают тонны воды. Другой транспорт – самолет-зондировщик - пытается искусственно вызвать осадки.

По данным Авиалесоохраны, в регионе 21 августа действует 66 крупных пожаров в Богучанском, Эвенкийском, Тасеевском, Туруханском, Кежемском и Северо-Енисейском районах. Их площадь достигла 64 тысячи га. В лесах введен режим ЧС.