Еще семь человек в крае стали жертвами коронавируса

По данным оперативного штаба, 21 августа в Красноярском крае коронавирусом заболели 117 человек. Всего в регионе в начала пандемии 15 748 зараженных. Умерших также стало больше (+ семь за сутки). Таким образом, число летальных исходов достигло 410.

«Красноярский край по итогам суток остается на 8-м месте среди регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19. Число заболевших за истекшие сутки, как и ранее, значительно превышает порог в 100 человек», - констатировали в оперштабе.

Отметим, что за сутки из больниц региона выписали 76 человек. С коронавирусом справились 12 808 пациентов.

Фото: оперштаб