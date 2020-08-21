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Фигуранты дела о прорыве дамбы на реке Сейба останутся под стражей до 4 февраля

Главная Происшествия
Красноярск
10:02 21 Августа 2020
происшествия, суд, уголовное, дело
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Суд продлил арест троим фигурантам уголовного дела о прорыве дамбы на реке Сейба в Курагинском районе. Трое подсудимых останутся под стражей как минимум до 4 февраля 2021 года. Напомним, под арестом находятся генеральный директор ООО «Сисим» Максим Ковальков, начальник участка золотодобывающего прииска Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров.

Их дела переданы на рассмотрение в Курагинский районный суд.

«Судья Курагинского районного суда, в связи с невозможностью этапирования подсудимых из СИЗО Красноярска, провела выездное предварительное судебное заседание в Железнодорожном районном суде Красноярска, на котором планировалось рассмотреть ходатайства сторон и вопрос по мере пресечения подсудимым. Ходатайства в процессе не рассматривались, а вот мера пресечения Ковалькову, Еганову и Александрову была вынесена в виде содержания под стражей до 4 февраля 2021 года включительно», - сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Напомним, 19 октября 2019 года на золотом прииске в Курагинском районе из-за прорыва дамбы вода смыла барки, где жили вахтовики. Тогда погибли 20 человек. Свою вину признает только начальник участка прииска Андрей Еганов.

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