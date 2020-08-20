Жительница Курагинского района лишилась денег при покупке авиабилетов

Молодая женщина из Курагинского района потеряла купную сумму денег, пытаясь приобрести авиабилеты через Интернет. Подобрав подходящий маршрут, она оплатила 60 тысяч рублей на одном из сайтов. Однако в итоге билеты 30-летняя женщина так и не получила, деньги ушли мошенникам. Пострадавшая обратилась в полицию, силовики возбудили уголовное дело по статье «Кража».

«Сотрудники полиции призывают граждан пользоваться только проверенными сайтами автокомпаний, которые продают авиабилеты через защищенные платежные системы», - обратились к красноярцам представители регионального МВД.

Напомним, что год назад мошенники создали сайт-клон российской авиакомпании NordStar. Используя схожее доменное имя, аферисты продавали пользователем несуществующие билеты.