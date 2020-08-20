Красноярца отправили в колонию почти на четверть века за резонансное убийство 4-месячной дочери

В Красноярске вынесли приговор 44-летнему мужчине за убийство своей 4-месячной дочери в Черемушках. Также его обвинили в покушении на убийство своего двухлетнего сына. Главу семьи, который в момент преступления употреблял наркотики, отправили в колонию строгого режима на 23 года. Об этом 20 августа рассказали в краевой прокуратуре.

Данная трагедия вызвала широкий общественный резонанс среди красноярцев. Год назад мужчина выбросил свою дочь из окна общежития на 4-м этаже. Он проживал в комнате вместе со своей супругой и двумя детьми. Женщина смогла помочь только мальчику, которого буквально вырвала из рук отца.

В полиции тогда рассказали, что мать ранее была лишена родительских прав на троих старших детей от предыдущего брака.

«За совершение преступлений суд назначил подсудимому наказание в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Кроме того, ему назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения врача-психиатра в амбулаторных условиях, по месту отбывания наказания в виде лишения свободы», - рассказали в ведомстве.

Приговор пока не вступил в силу.

Отметим, что после гибели девочки следственные органы завели уголовное дело на сотрудников органов соцпрофилактики. Чиновников обвинили в халатности. Семья состояла на учете как неблагополучная. Правоохранители убеждены, что должностные лица «не приняли необходимых мер по предотвращению трагедии, они не изъяли девочку и ее брата из семьи».