Осторожно, дети: полицейские рассказали о четырех ЧП с несовершеннолетними на дорогах края

В Красноярском крае за минувшие сутки произошло четыре инцидента с детьми на дорогах. Так, в Красноярске двое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП. В первом случае трехлетнюю девочку на пешеходном переходе в Покровском парке сбил автомобиль Lada. Водитель не заметил ребенка, которого в этот момент никто не держал за руку. Мама девочки была рядом.

Вторая авария зафиксирована на ул. Линейной. Иномарка во время поездки по двору наехала на 6-летнюю девочку. Ребенок неожиданно выскочил из-за припаркованных машин и побежал в сторону своего подъезда. В обоих случаях дети получили травмы.

Два других инцидента произошли в районах края. 17-летний подросток в селе Новая Солянка управлял отцовским автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Прибор показал 1,03 мг/л. Похожий случай был в Заозерном, где школьник такого же возраста сел за руль автомобиля после употребления спиртных напитков. Машину парень купил за собственные деньги, но права так и не получил. Показание прибора - 0,71 мг/л.

«В обоих случаях 17-летние водители не получали теоретических знаний и практических навыков управления. Со слов молодых людей, они управляли транспортными средствами без разрешения взрослых», - пояснили в ГИБДД.

Теперь родители заплатят за своих детей штраф в размере 30 тысяч рублей. Взрослых могут привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.