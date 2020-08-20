Вторая волна минирований в Красноярском крае: эвакуируют суды, вокзалы и детские сады

По Красноярску, Железногорску, Ачинску, Дудинке и другим городам края прошла вторая за текущий месяц волна ложных минирований. На этот раз эвакуируют суды, вокзалы и даже детские сады – сотрудники снова получили письма с угрозами на электронные адреса.

Как сообщает издание «Город и горожане» в Железногорске, многих родителей попросили забрать детей из дошкольных учреждений. Оперативный штаб города доложил, что детей эвакуировали на улицу и в близлежащие парки, а в самих зданиях работают силовики.

Правоохранительные органы действуют по инструкции – работников выводят из зданий, где после ищут взрывчатые вещества. Пока ни один из случаев не подтвердился, утверждали ранее в антитеррористической комиссии края.

Отметим, что первая волна ложных минирований зафиксирована 13 августа – тогда письма разослали по судам, больницам и другим социально важным объектам. Здания также проверили.