20 августа
Красноярск
73.24
 
€ 87.4
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярец защитил соседку от грабителя с ножом

Главная Происшествия
Красноярск
12:03 20 Августа 2020
красноярск, грабеж, преступление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На жительницу Октябрьского района в подъезде напал неизвестный с ножом. Он накинулся на женщину, когда та выходила из своей квартиры. Требование у преступника было одно – отдать ему все деньги. Красноярка не растерялась и начала кричать. На помощь потерпевшей бросился ее сосед, рассказали в краевой полиции.

Преступник не успел ранить женщину. Сосед выбил нож у грабителя и даже попытался задержать злоумышленника, но тот бросил деньги и убежал. Подозреваемого поймали быстро – очевидцы помогли составить фоторобот.

«В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска в течение трех часов установили личность нападавшего и задержали его. Им оказался ранее судимый 41-летний житель района», - заявили в полиции.

На грабителя завели уголовное дело – ему грозит до 10 лет тюрьмы за «разбой».

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярца отправили в колонию почти на четверть века за резонансное убийство 4-месячной дочери

Красноярца отправили в колонию почти на четверть века за резонансное убийство 4-месячной дочери

20 Августа 2020 г.
Его также обвинили в покушении на убийство сына
Новости Красноярска: Осторожно, дети: полицейские рассказали о четырех ЧП с несовершеннолетними на дорогах края

Осторожно, дети: полицейские рассказали о четырех ЧП с несовершеннолетними на дорогах края

20 Августа 2020 г.
Два школьника были за рулем
Новости Красноярска: Вторая волна минирований в Красноярском крае: эвакуируют суды, вокзалы и детские сады

Вторая волна минирований в Красноярском крае: эвакуируют суды, вокзалы и детские сады

20 Августа 2020 г.
Письма с угрозами приходят на электронную почту
Новости Красноярска: В Красноярске избившая внучку бабушка получит штраф

В Красноярске избившая внучку бабушка получит штраф

20 Августа 2020 г.
Следственный комитет ходатайствует о прекращении уголовного преследования
Новости Красноярска: Главе краевого отделения Пенсионного фонда продлили арест до ноября

Главе краевого отделения Пенсионного фонда продлили арест до ноября

19 Августа 2020 г.
Такое решение вынес суд Железнодорожного района
Новости Красноярска: В лесах края третий раз с начала года ввели режим ЧС

В лесах края третий раз с начала года ввели режим ЧС

19 Августа 2020 г.
Он действует по всей территории
Новости компаний
20/08
В почтовых отделениях Красноярского края водители оплатили более 16 тыс. штрафов
19/08
ГК «Монолитхолдинг» ввела в эксплуатацию и заселила первый дом, построенный по эскроу-счетам
17/08
Компания АО «Сибагропромстрой» вошла в национальный проект
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Раскрыты доходы вице-мэров Красноярска и глав районов

Раскрыты доходы вице-мэров Красноярска и глав районов

20 Августа 2020 г.
Никто не получает меньше 2 млн рублей в год
Новости Красноярска: Дело депутата краевого ЗС Юрия Ефимова рассмотрят в суде

Дело депутата краевого ЗС Юрия Ефимова рассмотрят в суде

20 Августа 2020 г.
Его обвиняют в мошенничестве
Новости Красноярска: Красноярцы отравились после похода «Ром Бабу»

Красноярцы отравились после похода «Ром Бабу»

18 Августа 2020 г.
В больницу обратились 13 человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru