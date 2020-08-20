Красноярец защитил соседку от грабителя с ножом

На жительницу Октябрьского района в подъезде напал неизвестный с ножом. Он накинулся на женщину, когда та выходила из своей квартиры. Требование у преступника было одно – отдать ему все деньги. Красноярка не растерялась и начала кричать. На помощь потерпевшей бросился ее сосед, рассказали в краевой полиции.

Преступник не успел ранить женщину. Сосед выбил нож у грабителя и даже попытался задержать злоумышленника, но тот бросил деньги и убежал. Подозреваемого поймали быстро – очевидцы помогли составить фоторобот.

«В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска в течение трех часов установили личность нападавшего и задержали его. Им оказался ранее судимый 41-летний житель района», - заявили в полиции.

На грабителя завели уголовное дело – ему грозит до 10 лет тюрьмы за «разбой».