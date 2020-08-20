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В Красноярске избившая внучку бабушка получит штраф

Главная Происшествия
Красноярск
09:29 20 Августа 2020
происшествия, домашнее, насилие, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Силовики завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летней красноярки, которая в лифте била свою 3-летнюю внучку. Все произошло 14 июня поздно вечером в многоэтажке на ул. Вильского, куда женщина с ребенком пришли в гости. Жители слышали крики девочки, а потом посмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в лифте. Бабушка в гневе три раза ударили ребенка по голове, внучка не смогла удержаться на ногах и упала. Врачи в ходе медицинского освидетельствования выявили на лице ребенка кровоподтек. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «побои». Она признала свою вину и раскаялась.

«В настоящее время уголовное с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю.

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