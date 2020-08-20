В Красноярске избившая внучку бабушка получит штраф

Силовики завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летней красноярки, которая в лифте била свою 3-летнюю внучку. Все произошло 14 июня поздно вечером в многоэтажке на ул. Вильского, куда женщина с ребенком пришли в гости. Жители слышали крики девочки, а потом посмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в лифте. Бабушка в гневе три раза ударили ребенка по голове, внучка не смогла удержаться на ногах и упала. Врачи в ходе медицинского освидетельствования выявили на лице ребенка кровоподтек. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «побои». Она признала свою вину и раскаялась.

«В настоящее время уголовное с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю.