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Еще один известный красноярский врач заразился коронавирусом и умер

Главная Происшествия
Красноярск
12:02 19 Августа 2020
смерть, эпидемия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Хирург с полувековым стажем работы умер в Красноярске. 71-летний Николай Чайкин заразился коронавирусом. Является ли инфекция причиной смерти известного в городе врача, станет известно позже. О гибели медика рассказали 19 августа в пресс-службе краевого Минздрава.

Николай Чайкин окончил Благовещенский медицинский институт. Более 48 лет он проработал в медицине, из них 30 – в больнице №7 в Красноярске. За время хирургической практики он провел тысячи уникальных и сложных операций. Он одним из первых в городе начал делать операции на желудке и двенадцатиперстной кишке, которые помогали сохранить органы.

Напомним, ранее от коронавируса умер известный анестезиолог краевой больницы Илья Житков. Причиной смерти стала коронавирусная пневмония. Погибшему было 54 года, 30 из которых он проработал в краевой больнице.

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