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В Красноярске зафиксировали десятое ДТП с электроскутером

Главная Происшествия
Красноярск
12:59 19 Августа 2020
происшествия, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске на острове Татышев водитель на электроскутере сбил 9-летнюю девочку. Это уже десятое ДТП в городе с этим видом транспорта, рассказали в ГИБДД.

На этот раз скутером управляла 21-летняя девушка. Она взяла его в прокат, но при этом нарушила все возможные правила – у нее не было прав, а сама красноярка ехала без шлема по велосипедной дорожке.

В результате ДТП школьница получила травмы.

«Сумма штрафов за перечисленные нарушения может составить 18 тысяч рублей. Кроме того, в отношении собственника данного электроскутера проводится проверка за передачу транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управления, штраф составит 30 тысяч рублей», - констатировали в ведомстве.

Напомним, электроскутерами мощностью более 250 Ватт можно управлять только тем, кто имеет водительское удостоверение категорий А1 и В.

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