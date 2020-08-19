В лесах края третий раз с начала года ввели режим ЧС

В Красноярском крае снова ввели режим ЧС в лесах – туристов просят не заходить в массивы. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, за последние сутки пожарные ликвидировали три очага на площади 630 га – они полыхали в Богучанском, Кежемском и Туруханском районах. Причина возгораний – грозы.

По-прежнему в лесах края горит 37,7 тысячи га. В регионе действуют около 70 пожаров на разных территориях. Угрозы близлежащим населенным пунктам нет.

«В Богучанском районе на тушении крупных пожаров продолжает работать вертолет-МИ-8 МТВ с водосливным устройством. Там же специалисты федерального резерва Авиалесоохраны проводят взрывные работы для прокладки минерализованных полос», - рассказали в министерстве лесного хозяйства.

Красноярцев просят не разводить костры, а также временно ограничить прогулки в лесах.