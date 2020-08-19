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В Красноярском крае браконьера подозревают в убийстве инспектора охотнадзора и его друга

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Красноярск
15:01 19 Августа 2020
убийство, охотник, браконьер, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи задержали подозреваемого в убийстве старшего государственного охотничьего инспектора Минприроды и его друга в Манском районе. Оба убитых - молодые мужчины 37 и 36 лет. По данным Следственного комитета, служащий подозревал 58-летнего местного жителя в браконьерстве – у них часто возникали конфликты по этому поводу. 4 августа он вместе с другом приехал на кроссовом мотоцикле к дому охотника. В этот день местные жители слышали в деревне выстрелы, но не придали значения – охотники часто пристреливаются.

На следующий день жена инспектора охотнадзора заявила в полицию об исчезновении мужа. Под подозрение попал браконьер, к которому мужчина собирался накануне. В его ограде и доме следователи нашли улики: на тротуаре ограды, на кузове автомобиля следы крови, которая по заключению экспертизы принадлежит погибшим. В сарае стоял мотоцикл погибшего охотоведа, рядом с оградой нашли куртку одного из погибших. У подозреваемого в доме было оружие, патроны и боеприпасы.

«Следователи в течении шести дней вели круглосуточно работу по установлению местонахождения тел погибших, поскольку задержанный изначально отрицал свою причастность к убийству. Приоритетной была версия о том, что после убийства злоумышленник сбросил тела в реку Кувай, так как на перилах моста была обнаружена кровь, на берегу найдены целлофановые пакеты со следами крови одного из погибших», - рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Тела погибших с огнестрельными ранениями нашли в реке. Подозреваемый в двойном убийстве арестован.

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