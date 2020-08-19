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У красноярца арестовали иномарку за долг по кредитам в 300 млн рублей

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Красноярск
14:24 19 Августа 2020
гибдд, долги, автомобиль, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске прошел рейд полицейских и судебных приставов – на дорогах города останавливали автомобили, а водителей с помощью специального приложения проверяли на долги.

На этот раз инспекторы арестовали два автомобиля. Так, водитель иномарки Mercedes-Benz не платил за кредиты и накопил долгов на 300 млн рублей. Второй красноярец на машине Ford не оплачивал штрафы ГИБДД. Его машину арестовали за долг в 200 тысяч рублей.

«На автомобили должников судебные приставы наложили арест, транспортные средства направлены на специальную стоянку. Если долги не будут оплачены в течение 10 дней, последует процедура реализации имущества, а полученные в результате денежные средства будут перечислены взыскателям в счет погашения задолженности», - рассказали в пресс-службе УФССП по краю.

Напомним, во время прошлого рейда удалось также поймать двух должников на дорогих иномарках.

 

фото: ГИБДД

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