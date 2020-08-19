Красноярка организовала бизнес по продаже несуществующих щенков и обманула шесть покупателей

23-летняя жительница Красноярска может отправиться в тюрьму на пять лет за мошенничество. Девушка в интернете организовала бизнес по продаже щенков – никаких собак у нее на самом деле не было. Целью предпринимательницы был обман потенциальных покупателей. Ей удалось ввести в заблуждение шесть человек, рассказали в краевой полиции.

Красноярка размещала в интернете объявления о продаже породистых собак.

«В течение трех месяцев девушка договаривалась с иногородними покупателями, получала предоплату, после чего переставала выходить на связь. В итоге от ее действий пострадали шесть человек, а общая сумма причиненного материального ущерба составила более 80 тысяч рублей», - говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемую задержали – уголовное дело уже передано в Центральный районный суд для рассмотрения.

Напомним, в июле жительница Железногорска перевела мошенникам 100 тысяч рублей за щенка породы бишон фризе.