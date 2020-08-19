Число лесных пожаров в Красноярском крае сократилось в 7,6 раз

Число лесных пожаров в Красноярском крае в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилось в 7,6 раз. Об этом на расширенном заседании коллегии регионального министерства лесного хозяйства сообщил губернатор Александр Усс. Благодаря модернизация системы охраны лесов, пожарные теперь могут быстро обнаруживать и тушить лесные пожары. В этом году в крае зарегистрировано 1 299 лесных пожаров на площади 301 тысяч га. Годом ранее тайга горела на площади 2,3 млн га – зарегистрировано 1 763 пожара.

Увеличиваются масштабы лесовосстановления. В этом году лесопользователи высадили новые деревья на площади 93 тысяч га – это на 40% больше запланированного объема. Кроме того, в регионе усилен контроль за лесозаготовками – штат лесных инспекторов увеличен на 130 человек.