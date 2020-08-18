Бывшего главу Минусинского района поймали на должностном преступлении

На экс-главу Минусинского района завели уголовное дело по статье 289 УК РФ «участие должностного лица в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность». Об этом 18 августа рассказали в краевом Следственном комитете.

Правоохранителей заинтересовало выделение субсидий в размере 2,6 млн рублей минусинской компании «Заря», руководителем которой была супруга главы района. В марте 2019 года сотрудники службы контроля в сфере закупок Красноярского края начали проверку.

Используя свою высокопоставленную должность, подозреваемый постоянно интересовался у своих подчиненных в администрации результатом этих проверок.

«Также он давал указания своему заместителю о необходимости консультирования по правовым вопросам его супруги и составления за нее необходимых документов. Помимо этого, глава района давал личные указания работнику ООО «Заря» об отказе подписания каких-либо документов, предоставленных проверяющими», - рассказали в ведомстве.

Силовики уверены, что он делал это «из личной заинтересованности», не желая признавать решение надзорных органов о выделении субсидии неправомерным. Компании «Заря» нужно было вернуть 2,6 млн рублей в бюджет.

Личность главы Минусинского района следователи не называют. Однако известно, что в этот период пост занимал Евгений Норкин.