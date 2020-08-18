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50 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли в Красноярске

Главная Происшествия
Красноярск
15:51 18 Августа 2020
полиция, алкоголь, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Красноярске полицейские обнаружили два цеха по производству контрафактного алкоголя. Первый располагался в одном из складов Железнодорожного района, второй – в Советском районе. Во время проверки полицейские изъяли особо крупную партию спиртного – более 50 тысяч литров.

Как рассказали в ГУ МВД по краю, в одном из цехов силовики обнаружили алкоголь, этикетки, 25 тысяч бутылок, крышки и пищевые красители. Такую же картину полицейские увидели и на втором незаконном производстве.

«Изготовление алкоголя в обоих случаях осуществлялось без соответствующих разрешительных документов», - пояснили в ведомстве.

Во время спецоперации был задержан подозреваемый в производстве контрафактного алкоголя. Он наклеивал на свою продукцию этикетки уже существующих коктейлей.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирования противоправной деятельности подозреваемого», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование уголовного дела продолжается.

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