Николай Зуев: «Система обращения с отходами должна быть устойчивой»

Заместитель председателя правительства Красноярского края Николай Зуев ответил на актуальные вопросы о ходе "мусорной реформы" и концепции развития системы обращения с отходами в красноярской агломерации.

– Николай Валерьевич, завершается второй год реформы обращения с ТКО, время, когда можно подвести промежуточные итоги. К тому же накопился ряд вопросов по схеме обращения с отходами конкретно в Красноярской агломерации. Прежде всего, какова роль "Автоспецбазы" в обозримой перспективе?

– Мы исходим из того, что полигон "Автоспецбазы", акционерного общества, 100% акций которого принадлежат краевому Правительству, является нашим базовым полигоном. Никаких действий, связанных с приватизацией предприятия, мы не планируем, такой объект должен оставаться в руках государства. На сегодняшний день закрыты все претензии по поводу переполненности этой площадки, её свободный ресурс превышает один миллион тонн отходов. Параллельно с этим мы ведём проектирование, вносим изменения в документы территориального планирования. Это делается для того, чтобы к концу 2022 года запустить в работу вторую очередь, которая позволит функционировать полигону ещё в течение 10 лет. То есть сегодня "Автоспецбаза" готова в полном объёме принимать отходы как с левого, так и с правого берега Красноярска. И её мощностей хватит, чтобы спокойно закончить проектные и строительные работы и получить необходимые разрешения.

– Как надолго хватит нынешнего запаса "Автоспецбазы" в 1 млн тонн?

– Даже чуть больше миллиона: по оценкам, подтверждённым маркшейдерской съёмкой, ёмкость полигона превышает 1,1 млн тонн. А со всего Красноярска в год собирается 450-470 тысяч тонн с тенденцией к сокращению, поскольку у нас развивается переработка отходов. Это способствует сокращению так называемых хвостов, подлежащих захоронению.

– Каковы на этом фоне перспективы правобережного полигона "Шинник"?

– В отношении "Шинника" позиция краевого правительства заключается в том, что сегодня, во-первых, есть прямой запрет на размещение отходов на территории населённых пунктов. Во-вторых, запрещено рекультивировать подобные объекты, а это, напомню, карьер, с помощью твёрдых коммунальных отходов. В любом случае решение вопроса находится уже в судебной плоскости. Но мы полностью поддерживаем позицию городской администрации: подобные объекты не должны функционировать на территории Красноярска.

– Планируется ли пересмотр схемы, в которой один город обслуживают два региональных оператора – правобережный и левобережный?



– Нет. Сегодня мы убеждаемся в правильности такого подхода. Наличие двух операторов обеспечивает своеобразную конкуренцию и повышение качества. Причём не столько органы власти, сколько граждане должны оценивать работу регоператоров. Сегодня мы обсуждаем организацию некой электронной площадки, например, на сайте министерства, на портале "Активный гражданин" или на базе Центра управления регионом, чтобы у жителей была возможность обратной связи. Возможно даже с какой-то картографической привязкой – передавать свои замечания и пожелания по ходу реформы обращения с ТКО. Это также простимулирует конкуренцию между участниками рынка. А в случае, если будут сигналы о каких-то серьёзных нарушениях, то будем привлекать внимание муниципалитетов, вплоть до разрыва отношений с отдельными регоператорами. Но хотелось бы, чтобы в Красноярске сохранилась схема работы двух операторов, которые бы прозрачно и эффективно конкурировали друг с другом.



– Как далеко продвинулись процессы сортировки и переработки мусора?



– Сортировка – значимый элемент системы обращения с ТКО. Здесь мы исходим из того, что в полном объёме она должна быть реализована за счёт бизнеса. Что касается правобережного оператора – там сортировка каким-то образом уже реализована. По левому берегу тоже есть определённое движение. Сейчас мы рассматриваем концессионную инициативу, убеждены, что в этом есть перспектива. Сортировка позволяет не только в большей степени использовать вторичное сырьё, но и уменьшать упомянутые "хвосты", подлежащие захоронению на полигонах. Соответственно, и полигон будет дольше служить. Расцениваем это как направление для частного бизнеса и будем поддерживать в меру установленных законом возможностей.



Что касается раздельного сбора. Недавно краевое правительство утвердило Порядок накопления твёрдых коммунальных отходов. А в краевом бюджете заложено порядка 200 млн рублей на организацию мест сбора и приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора. Понятно, что такие контейнеры "работают" в тех местах, где есть цепочка – то есть кто-то готов заниматься утилизацией. Поэтому мы приветствуем, когда приобретение контейнеров происходит за счёт региональных операторов. Но в данном случае мы сами планируем организовать порядка полутора тысяч площадок для накопления ТКО. И дальше уже совместно с регоператорами будем решать вопрос о контейнерах, которые должны появиться на этих площадках. Экология – наша общая забота, рассчитываем, что раздельный сбор будет поддержан и с точки зрения сознательности населения.



– Вернёмся к "Автоспецбазе". Недавно там был назначен новый руководитель, причём им стал человек, перешедший из компании-регоператора. С чем связано такое решение?



– Повторю, что сегодня самой главной задачей для "Автоспецбазы" является подготовка проектной документации, получение всех необходимых экспертиз и своевременная реализация проекта расширения мощностей полигона. В данном контексте нам требуется совершенно чёткое понимание того, как организован процесс, как он движется, и требуется ли привлечение краевой власти к решению каких-то проблемных вопросов. В этой связи на позицию руководителя требовался человек, с одной стороны, имеющий опыт государственной работы, опыт муниципальной службы. И с другой стороны, это должен быть человек из отрасли, который хорошо знаком с этой сферой, не новичок. По этим критериям выбор пал на Игоря Кима. Мы уже начали с ним планирование мероприятий по реконструкции полигона.



– Депутаты Законодательного Собрания края сегодня ставят вопрос о придании статуса социально значимого предприятия для "Автоспецбазы". Что это даст и насколько необходимо такое решение?



– Из того, что мы слышим, главные опасения депутатов связаны с тем, что "Автоспецбаза" может быть приватизирована и уйдёт в частные руки без согласования с депутатским корпусом. Совершенно и близко таких планов у нас нет. Повторю, что это будет якорный актив в нашей схеме, который станет гарантом надёжности и соблюдения закона в этой сфере. Более того, если говорить про приватизацию, то хорошо известно, что эта процедура в отношении любого имущества в краевой государственной собственности проходит через законы Красноярского края, которые утверждаются депутатами. Поэтому считаю, что их опасения в данном случае излишни.