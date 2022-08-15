В Бурятии решено вернуть масочный режим в общественных местах

В Республике Бурятия решено вернуться к масочному режиму в общественных местах. Людей вновь обяжут носить защитные маски.

Данное решение приняли на очередном заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.

— За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом возросла в 1,7 раза, причём среди людей всех возрастов, — говорит замруководителя республиканского управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.





Также она сообщает, что из-за роста заболеваемости соблюдение масочного режима обязательно в медицинских организациях, социальных учреждениях, при посещении аптек, общественных мест и транспорта.

Полный перечень ковидных ограничений, которые хотят вернуть, опишут в указе главы республики Бурятия. Документ будет опубликован в ближайшее время.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын