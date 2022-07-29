В сентябре в Красноярский край может прийти новая волна коронавируса

Жителям Красноярского края стоит приготовиться к новой волне коронавируса.

Об этом в прямом эфире в социальных сетях объявил министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик. По его словам, пик новой волны "ковида" ожидается в сентябре. В этот момент многие жители края начнут возвращаться из отпусков и могут привезти с собой заразу.

Насколько длинной будет осенняя волна COVID-19 министр точно сказать не может. По мнению Бориса Немика, всё может зависеть от множества факторов, например, от уровня коллективного иммунитета. На данный момент он остановился на отметке ниже 80%.

Также есть информация, что 400 тысяч граждан из региона не поставили вакцину, а у 500 тысяч человек уже подошел срок, когда снова идти за порцией прививки.

Фото: скриншот с видеозаписи краевого правительства