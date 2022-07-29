29 июля
Красноярск
погода +22 °C
61.31
 
€ 62.57
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В сентябре в Красноярский край может прийти новая волна коронавируса

Главная Здоровье
Красноярск
20:06 29 Июля 2022
вирус, в красноярском крае, в красноярске, медицина, вакцинация
версия для печати Ico_print

Жителям Красноярского края стоит приготовиться к новой волне коронавируса.

Об этом в прямом эфире в социальных сетях объявил министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик. По его словам, пик новой волны "ковида" ожидается в сентябре. В этот момент многие жители края начнут возвращаться из отпусков и могут привезти с собой заразу.

Насколько длинной будет осенняя волна COVID-19 министр точно сказать не может. По мнению Бориса Немика, всё может зависеть от множества факторов, например,  от уровня коллективного иммунитета. На данный момент он остановился на отметке ниже 80%.

Также есть информация, что 400 тысяч граждан из региона не поставили вакцину, а у 500 тысяч человек уже подошел срок, когда снова идти за порцией прививки.

Фото: скриншот с видеозаписи краевого правительства

Здоровье / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Отдышка, раздражительность и потеря памяти»: в Минздраве РФ рассказали о постковидном синдроме

«Отдышка, раздражительность и потеря памяти»: в Минздраве РФ рассказали о постковидном синдроме

15 Декабря 2021 г.
Во время болезни нарушается барьер, защищающий нервную ткань мозга
Новости Красноярска: В Красноярском крае стали чаще болеть из-за опасного печеночного паразита

В Красноярском крае стали чаще болеть из-за опасного печеночного паразита

22 Октября 2021 г.
в 2021 году зафиксировано 783 случая заражения
Новости Красноярска: Красноярцам предсказали новые штаммы гриппа

Красноярцам предсказали новые штаммы гриппа

2 Сентября 2021 г.
И призвали вакцинироваться
Новости Красноярска: Поезд «Святитель Лука» оправится на юг Красноярского края и Хакасию

Поезд «Святитель Лука» оправится на юг Красноярского края и Хакасию

18 Августа 2021 г.
С сентября по декабрь поезд посетит 33 станции

В Красноярском крае стали чаще травиться алкоголем

5 Августа 2021 г.
Большинство пострадавших были безработными
Новости Красноярска: Минздрав разрешил лечить пациентов лекарствами от благотворителей

Минздрав разрешил лечить пациентов лекарствами от благотворителей

3 Августа 2021 г.
Раньше врачи это делали на свой страх и риск
Новости компаний
29/07
Молодые специалисты комбината «Волна» приняли участие во Всероссийском форуме «ТИМ «Бирюса»-2022
27/07
Использование калькулятора КАСКО для подсчёта страховки
26/07
Интернет эквайринг с онлайн кассой от банка Тинькофф
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае пенсионер во время ссоры до смерти избил жену

В Красноярском крае пенсионер во время ссоры до смерти избил жену

25 Июля 2022 г.
Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия
Новости Красноярска: Пьяная 35-летняя жительница Красноярска уронила ребенка на асфальт и уснула рядом

Пьяная 35-летняя жительница Красноярска уронила ребенка на асфальт и уснула рядом

25 Июля 2022 г.
Ребенку всего 11 месяцев
Новости Красноярска: Забившему до смерти йоркширского терьера жителю Красноярска грозит до 3 лет тюрьмы

Забившему до смерти йоркширского терьера жителю Красноярска грозит до 3 лет тюрьмы

25 Июля 2022 г.
Причины столь жестокого поступка пока неизвестны
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru