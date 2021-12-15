«Отдышка, раздражительность и потеря памяти»: в Минздраве РФ рассказали о постковидном синдроме

В Минздраве РФ рассказали о том, как коронавирус воздействует на мозг человека. По словам главного психиатра Зураба Кекелидзе, у страдающих постковидным синдромом наблюдают раздражительность, одышку и частичную потерю памяти.

Небольшая амнезия – это самый характерный симптом. Часто люди не осознают, что принёс коронавирус, но позднее отмечают, что начали забывать те или иные слова. Также выздоровевших пациентов наблюдается раздражительность.

Кекелидзе упомянул, что у спортсменов, переболевших коронавирусом, уже через несколько минут после начала упражнений наблюдается отдышка.