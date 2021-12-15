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«Отдышка, раздражительность и потеря памяти»: в Минздраве РФ рассказали о постковидном синдроме

Главная Здоровье
Красноярск
12:25 15 Декабря 2021
психиатр, минздрав, эпидемия
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В Минздраве РФ рассказали о том, как коронавирус воздействует на мозг человека. По словам главного психиатра Зураба Кекелидзе, у страдающих постковидным синдромом наблюдают раздражительность, одышку и частичную потерю памяти.

Небольшая амнезия – это самый характерный симптом. Часто люди не осознают, что принёс коронавирус, но позднее отмечают, что начали забывать те или иные слова. Также выздоровевших пациентов наблюдается раздражительность.

Кекелидзе упомянул, что у спортсменов, переболевших коронавирусом, уже через несколько минут после начала упражнений наблюдается отдышка. 

Психиатр подчеркнул, что во время болезни нарушается гематоэнцефалический барьер, защищающий нервную ткань мозга от микроорганизмов, токсинов, клеточных и гуморальных факторов иммунной системы. Ранее стало известно, что к самым распространённым последствиям коронавируса относят тревожные расстройства, которые, в свою очередь, приводит к значительному росту проблем психического и когнитивного здоровья в мире.

 Фото: © Иллюстрация РИА Новости

 
 
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