«Отдышка, раздражительность и потеря памяти»: в Минздраве РФ рассказали о постковидном синдроме

В Минздраве РФ рассказали о том, как коронавирус воздействует на мозг человека. По словам главного психиатра Зураба Кекелидзе, у страдающих постковидным синдромом наблюдают раздражительность, одышку и частичную потерю памяти.
Небольшая амнезия – это самый характерный симптом. Часто люди не осознают, что принёс коронавирус, но позднее отмечают, что начали забывать те или иные слова. Также выздоровевших пациентов наблюдается раздражительность.
Кекелидзе упомянул, что у спортсменов, переболевших коронавирусом, уже через несколько минут после начала упражнений наблюдается отдышка.
Психиатр подчеркнул, что во время болезни нарушается гематоэнцефалический барьер, защищающий нервную ткань мозга от микроорганизмов, токсинов, клеточных и гуморальных факторов иммунной системы. Ранее стало известно, что к самым распространённым последствиям коронавируса относят тревожные расстройства, которые, в свою очередь, приводит к значительному росту проблем психического и когнитивного здоровья в мире.
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