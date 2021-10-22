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В Красноярском крае стали чаще болеть из-за опасного печеночного паразита

Главная Здоровье
Красноярск
12:10 22 Октября 2021
красноярск, здоровье, заболевание
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В Красноярском крае стали чаще болеть опистрохозом. По данным Роспотребнадзора, в 2021 году зафиксировано 783 случая заражения паразитом – сибирским сосальщиком, возбудителем заболевания.

Заразиться можно при употреблении в пищу малосолёной рыбы: плотвы, сороги, леща, язя, ельца, линя. Описторхоз поражает поражением печень и жёлчный пузырь.

Природные очаги описторхоза связаны с рекой Чулым и её притоками, входящими в Обь-Иртышский водный бассейн: Тюхтетский район, Бирилюсский район, Ачинск, Ачинский район, Боготол, Боготольский район.

Рекомендации по профилактике:

  • употреблять в пищу только хорошо проваренную и прожаренную, тщательно просоленную рыбу.
  • промораживать рыбу в течение 3-4 недель. ️

Необходимо помнить, что приобретать рыбу и рыбную продукцию нужно в санкционированных торговых точках при наличии документов, удостоверяющих проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, сертификатов пищевого сырья и пищевых продуктов.

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости

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