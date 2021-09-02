Красноярцам предсказали новые штаммы гриппа

Сегодня стартовала всероссийская компания по вакцинации от гриппа. В Красноярский край уже поступила первая партия вакцины, сообщает Роспотребнадзор.
В этом году в состав вакцин добавили два штамма вируса гриппа А:
- A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09;
- A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2);
- B/Washington/02/2019;
- B/Phuket/3073/2013 – для четырехвалентной вакцины.
В ведомстве напомнили, что прививку нужно ставить как можно раньше, чтобы успеть к подъёму заболеваемости.
«Защитный эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. Оптимальным временем проведения прививок является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости», – рассказали в Роспотребнадзоре.
Для подготовки к предстоящему эпидсезону в Красноярском крае планируют привить 1 412 521 человек, из которых 376 030 детей и 1 036 491 взрослый.
Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости