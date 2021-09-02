Красноярцам предсказали новые штаммы гриппа

Сегодня стартовала всероссийская компания по вакцинации от гриппа. В Красноярский край уже поступила первая партия вакцины, сообщает Роспотребнадзор.

В этом году в состав вакцин добавили два штамма вируса гриппа А:

A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09;

A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2);

B/Washington/02/2019;

B/Phuket/3073/2013 – для четырехвалентной вакцины.

В ведомстве напомнили, что прививку нужно ставить как можно раньше, чтобы успеть к подъёму заболеваемости.

«Защитный эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. Оптимальным временем проведения прививок является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости», – рассказали в Роспотребнадзоре.

Для подготовки к предстоящему эпидсезону в Красноярском крае планируют привить 1 412 521 человек, из которых 376 030 детей и 1 036 491 взрослый.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости