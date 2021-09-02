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Красноярцам предсказали новые штаммы гриппа

Главная Здоровье
Красноярск
11:15 2 Сентября 2021
красноярск, грипп, вакцинация
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Сегодня стартовала всероссийская компания по вакцинации от гриппа. В Красноярский край уже поступила первая партия вакцины, сообщает Роспотребнадзор. 

В этом году в состав вакцин добавили два штамма вируса гриппа А:

  • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09;
  • A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2);
  • B/Washington/02/2019;
  • B/Phuket/3073/2013 – для четырехвалентной вакцины.

В ведомстве напомнили, что прививку нужно ставить как можно раньше, чтобы успеть к подъёму заболеваемости.

«Защитный эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. Оптимальным временем проведения прививок является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости», – рассказали в Роспотребнадзоре.

Для подготовки к предстоящему эпидсезону в Красноярском крае планируют привить 1 412 521 человек, из которых 376 030 детей и 1 036 491 взрослый.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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