В Красноярском крае стали чаще травиться алкоголем

В Красноярском крае по сравнению с 2020 годом на 3,8 % выросло количество случаев острых химических отравлений. Такие данные опубликовала пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Жители Красноярского края стали чаще обращаться в больницы с отравлением. По сравнению с прошлым годом количество случаев выросло на 3,8%. Большая часть из них (45%) связана с алкоголем, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. На втором месте по количеству отравлений лекарственные препараты (19%).

Причинами химических отравлений жителей края также стали товары бытового назначения, змеиный яд, угарный газ, уксусная кислота, продукты питания, удельный вес которых суммарно составил 22,6 % случаев, – отметили в ведомстве.

Чаще всего отравления регистрировались среди мужчин (72 %), чем среди женщин (28 %). Большинство пострадавших были безработными (56%). Еще 16 % пострадавших — пенсионеры. На работающее население приходится лишь 11 %, а на учащихся — 10 %.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости