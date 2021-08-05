6 августа
Красноярск
погода +16 °C
73.17
 
€ 86.65
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае стали чаще травиться алкоголем

Главная Здоровье
Красноярск
12:50 5 Августа 2021
в красноярском крае, алкоголь, отравление
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае по сравнению с 2020 годом на 3,8 % выросло количество случаев острых химических отравлений. Такие данные опубликовала пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Жители Красноярского края стали чаще обращаться в больницы с отравлением. По сравнению с прошлым годом количество случаев выросло на 3,8%. Большая часть из них (45%) связана с алкоголем, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. На втором месте по количеству отравлений лекарственные препараты (19%).

Причинами химических отравлений жителей края также стали товары  бытового назначения, змеиный яд, угарный газ, уксусная кислота, продукты  питания,  удельный вес которых суммарно составил 22,6 % случаев, – отметили в ведомстве.

Чаще всего отравления регистрировались среди мужчин (72 %), чем среди женщин (28 %). Большинство пострадавших были безработными (56%).  Еще 16 % пострадавших — пенсионеры. На работающее население приходится лишь 11 %, а на учащихся — 10 %.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Здоровье / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Минздрав разрешил лечить пациентов лекарствами от благотворителей

Минздрав разрешил лечить пациентов лекарствами от благотворителей

3 Августа 2021 г.
Раньше врачи это делали на свой страх и риск
Новости Красноярска: В СФУ ввели обязательную вакцинацию

В СФУ ввели обязательную вакцинацию

2 Августа 2021 г.
Не привитых сотрудников переведут на дистанционку или отстранят
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки выявили еще 471 случай заболевания коронавирусом

В Красноярском крае за сутки выявили еще 471 случай заболевания коронавирусом

31 Июля 2021 г.
23 человека умерло
Новости Красноярска: Для вернувшихся из-за рубежа россиян изменили правила ПЦР-теста

Для вернувшихся из-за рубежа россиян изменили правила ПЦР-теста

30 Июля 2021 г.
До получения результата нужно соблюдать изоляцию
Новости Красноярска: В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию

В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию

23 Июля 2021 г.
За последние сутки в регионе заболели 506 человек
Новости Красноярска: Тренер из Назарово рассказал о том, как лечат в красноярских ковидариях

Тренер из Назарово рассказал о том, как лечат в красноярских ковидариях

23 Июля 2021 г.
И сравнил с условиями в родном городе
Новости компаний
05/08
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: для победы над антисемитизмом необходима долгая и системная работа
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Стрела» попала в цель в Красноярске

«Стрела» попала в цель в Красноярске

1 Августа 2021 г.
«Красный Яр» уступил гостям 13:26 в матче чемпионата России по регби
Новости Красноярска: От матери пропавшего в Козульке мальчика требуют деньги

От матери пропавшего в Козульке мальчика требуют деньги

5 Августа 2021 г.
Сейчас полиция ищет вымагателя
Новости Красноярска: В Красноярске пропала ещё одна женщина

В Красноярске пропала ещё одна женщина

4 Августа 2021 г.
Женщина пропала две недели назад
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru