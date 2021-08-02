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В СФУ ввели обязательную вакцинацию

Главная Здоровье
Красноярск
10:00 2 Августа 2021
сфу, красноярск, вакцинация
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В Сибирском федеральном университете ввели обязательную вакцинацию для сотрудников. Основанием для этого стало постановление главного санитарного врача края, сообщает пресс-служба университета. Поставить вакцину необходимо до 10 сентября. Сделать это можно в университетском медцентре или самостоятельно. Работников, не поставившие прививку, могут перевести на дистанционную работу или отстранены без сохранения заработной платы, кроме случаев медотвода.

Также вакцинация ждёт и студентов. С 1 сентября при заселении в общежития СФУ первокурсники должны предоставить документы о прививке. Если студенту ещё нет 18, он перенёс заболевание или имеет медотвод, то необходимо сообщить об этом в управление общежитиями. В этом случае он должен предоставить тест ПЦР, сданный не ранее 72 часов до момента заселения.

Студенты старших курсов, проживающие в общежитиях, должны предоставить копию прививочного сертификата и номер СНИЛС; также необходимо предоставить актуальные сведения о ежегодном прохождении флюрографического обследования до 31 октября.

Иностранцы должны будут предоставить тест ПЦР и согласие на прохождение вакцинации в течение 5 дней с момента заселения.

Документы действительны как в бумажном, так и электронном виде.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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