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В Красноярском крае за сутки выявили еще 471 случай заболевания коронавирусом

Главная Здоровье
Красноярск
15:39 31 Июля 2021
красноярск, эпидемия, статистика
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За сутки в Красноярском крае выявили еще 471 случай заболевания коронавирусом. В столице края 104 больных, в Норильске — 59, в Канске 34 человека, а в Ачинске — 33.

Выписались из больниц после выздоровления 520 человек. 23 больных умерли — это на 2 меньше, чем сутками ранее.

Общее количество случаев Covid-19 с начала пандемии — 90 994, количество выздоровевших — 76 356, умерших — 4443.

За сутки провели 13 101 ПЦР-теста. под надзором врачей дома находится 44 074 контактных человека. На учет за сутки поставили 3351 человека, а сняли чуть больше — 3688 человек.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

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