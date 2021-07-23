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В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию

Главная Здоровье
Красноярск
12:24 23 Июля 2021
красноярск, вакцинация
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В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Постановление об этом сегодня подписал главный государственный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале Управления Роспотребнадзора по  Красноярскому краю.

В пресс-службе ведомства пояснили, что полный текст постановления будет опубликован в течение дня.

К посту был прикреплён видеоролик в котором указано, кто должен привиться в обязательном порядке:

  • Работники сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, сферы торговли и общепита, гостиничных и иных услуг, работников салонов красоты, соляриев, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов, аквапарков и других спортивных объектов;
  • госслужащие, работники МФЦ, сферы транспортных услуг, финансовых организаций, почты;
  • работники сферы бытовых услуг (прачечных, химчисток), сферы ЖКХ и энергетики, детских развлекательных центров, детских лагерей, театров, кинотеатров, концертных залов, вахтовики, постояльцы соцучреждений. 

В ближайшее время вакцинация должна охватить 60% работников в этих сферах. 

На момент 23 июля в Красноярском крае зарегистрировано почти 87 тыс. случаев коронавируса; 4,2 тыс. человек умерли. Только за последние сутки в регионе заболели 506 человек.

Фото: Михай Карауш / РИА Новости

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