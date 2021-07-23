Тренер из Назарово рассказал о том, как лечат в красноярских ковидариях

Футбольный тренер из Назарово Николай Пиксайкин рассказал об условиях в Назаровском госпитале. Сначала 31-летний мужчина попал в больницу в Назарово, где ему день ото дня становилось хуже. Чтобы спастись, тренер был вынужден написать отказ от лечения в родном городе и уехать в Красноярск, где его госпитализировали в БСМП с 80%-м поражением лёгких.

Сейчас здоровье Николая идет на поправку и он рассказал о ситуации в Назарово на своей странице во «ВКонтакте», сравнив, как проходило лечение районе и в Красноярске:

О дезинфекции:

«За 4 дня в Назаровском госпитале ни разу в палате не проводилась дезинфекции (я за 4 дня лежал в двух палатах), в палатах нет ультрафиолетовых ламп и ни разу никто не заносил переносную лампу для дезинфекции. В Красноярском госпитале ветеранов ВОВ нас каждое утро и вечер выводят из палат включают на 15 минут ультрафиолетовую лампу, которая висит в каждой палате. С воздухом тоже всё хорошо: в каждой палате есть два аппарата которые круглосуточно обеззараживают воздух».

Про гигиену:

«В Назаровском госпитале даже нет элементарного душа (спрашивал на 2 этаже точно нет, а на другие никто и не пустит). Там жара духота все кашляют лежат с температурой и идущие на поправку в одной куче с больными. Даже покидая госпиталь, люди не имеют возможности сходить хоть в душ и, хотя бы постирать трусы, а передать вещи из госпиталя родным – это подвергать их опасности. В БСМП у нас было 4 душа на этаже, в госпитале ВОВ где сейчас лежу 2, но зато какие (душ, ванная, раковина и даже беде стоит)».

Про еду:

«В Назарово в палатах нет холодильников чтобы тебе могли передать элементарную еду которую ты действительно будешь есть. Просто многие люди не могут есть больничную еду. Кормят в Назарово терпимо, но в Красноярске кормят в разы лучше и больше: 5 раз. Завтрак обед ужин из нормальных продуктов, даже сёмга запечную в духовке бывает. И помимо трёх приёмов пищи носят фрукты соки ряженку печенье настойки шиповника и пр.

Про обследования:

«Рентген в Назаровском госпитале отсутствует, лишь в определённые часы приходит человек, делает рентген и увозит всё куда-то. Поэтому мой рентген потерялся на 3 дня. С УЗИ и КТ такая же ситуация, но УЗИ в Назарово мне и не назначали, а аппарата КТ и вовсе нет. Полное обследование я прошёл уже в Красноярске. В БСМП рентген аппарат стоит в каждом отделении и результат готов уже через пару часов».

Про лекарства:

«По слухам, в Назарово есть хорошие, дорогие лекарства, но такое ощущение, что их жалеют или боятся ставить. В Красноярске напротив – лекарств вообще не жалеют и принося таблетки объясняют, что дают и для чего. В Назарово мне за 4 дня не рассказали ни об одном препарате, ни об одной капельнице. После того, как я написал отказную, в Назарово мне даже не выдали выписку и карту на руки и не знаю чем меня лечили.

Сейчас Николай готовится к выписке.

«По приезду буду пытаться наладить диалог с властью лично», – рассказал Николай корреспонденту Сибновостей.

Свой пост Николай был вынужден удалить из-за реакции пользователей. Его начали обвинять в том, что он использует вс. эту ситуацию для пиара: