19 июля
Красноярск
погода +23 °C
74.17
 
€ 87.57
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Роспотребнадзор разрабатывает новую вакцину от коронавируса для детей и пожилых

Главная Здоровье
Красноярск
11:35 19 Июля 2021
эпидемия, вакцинация, роспотребнадзор
версия для печати Ico_print

На сайте Роспотребнадзора появились результаты комплексного изучения новой коронавирусной инфекции сотрудниками Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н.Блохиной. 

В докладе указано, что институт разрабатывает новую вакцину. По задумке учёных, новый препарат будет применятся для предупреждения новой коронавирусной и норовирусной инфекций у лиц разных возрастных групп, в первую очередь у пожилых. 

Вакцина базируется на авторской молекулярной платформе с использованием вирусоподобных частиц, созданных на основе белков норовируса человека модифицированых белками SARS-CoV-2. Предполагается, что новая вакцина будет формат спрея или капель.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Здоровье / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Κpаcнояpцы маccово жалуютcя на очepeди в поликлиникe

Κpаcнояpцы маccово жалуютcя на очepeди в поликлиникe

16 Июля 2021 г.
Хотя для многих очереди стали уже привычными
Новости Красноярска: Сергей Ерёмин привился вторым компонентом вакцины от коронавируса

Сергей Ерёмин привился вторым компонентом вакцины от коронавируса

14 Июля 2021 г.
По словам мэра, после первого компонента он чувствовал себя хорошо
Новости Красноярска: Врач рассказал о том, кто может получить временный медотвод от прививки

Врач рассказал о том, кто может получить временный медотвод от прививки

13 Июля 2021 г.
Главные причины для медотвода – повышенное давление и аутоиммунные заболевания
Новости Красноярска: В Железногорске о росте заболеваемости Covid-19 будут объявлять по громкоговорителям

В Железногорске о росте заболеваемости Covid-19 будут объявлять по громкоговорителям

7 Июля 2021 г.
Сообщения оперштаба будут проигрываться ежедневно в 18:00
Новости Красноярска: В Красноярске распространяется «Дельта-коронавирус»

В Красноярске распространяется «Дельта-коронавирус»

7 Июля 2021 г.
Всё чаще у красноярцев находят «индийский штамм»
Новости Красноярска: Теперь в ТЦ «Атмосфера дома» можно привиться от COVID-19

Теперь в ТЦ «Атмосфера дома» можно привиться от COVID-19

30 Июня 2021 г.
Это уже второй внебольничный пункт вакцинации на правом берегу
Новости компаний
14/07
Университет Решетнёва готовит к запуску на орбиту космический спутник нового поколения
14/07
Комбинат «Волна» обновил форматный барабан «плоской» линии
13/07
Альфа-Банк добавит 1 000 рублей к каждой госвыплате для школьников
13/07
По ту сторону забора: как обновляют тепловые сети в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске выявили еще один эпизод в деле о торговле детьми

В Красноярске выявили еще один эпизод в деле о торговле детьми

15 Июля 2021 г.
Новорожденных продавали гражданам КНР
Новости Красноярска: «Людей очень много»: очередь на вакцинацию в ТРЦ "Планета" возмутила соцсети

«Людей очень много»: очередь на вакцинацию в ТРЦ "Планета" возмутила соцсети

14 Июля 2021 г.
Ролик с кадрами очереди разместил инстаграм-аккаунт krsk.news
Новости Красноярска: Сибирской отшельнице Агафье Лыковой построили новую баню и сложили русскую печь

Сибирской отшельнице Агафье Лыковой построили новую баню и сложили русскую печь

15 Июля 2021 г.
Заодно обустроили погреб и утеплили дом
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru