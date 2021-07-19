Роспотребнадзор разрабатывает новую вакцину от коронавируса для детей и пожилых

На сайте Роспотребнадзора появились результаты комплексного изучения новой коронавирусной инфекции сотрудниками Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н.Блохиной.

В докладе указано, что институт разрабатывает новую вакцину. По задумке учёных, новый препарат будет применятся для предупреждения новой коронавирусной и норовирусной инфекций у лиц разных возрастных групп, в первую очередь у пожилых.

Вакцина базируется на авторской молекулярной платформе с использованием вирусоподобных частиц, созданных на основе белков норовируса человека модифицированых белками SARS-CoV-2. Предполагается, что новая вакцина будет формат спрея или капель.