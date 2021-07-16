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Κpаcнояpцы маccово жалуютcя на очepeди в поликлиникe

Главная Здоровье
Красноярск
11:25 16 Июля 2021
красноярск, эпидемия, соцсети
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Жители города массово жалуются на очереди возникшие в поликлиниках, сообщает инстаграм-аккаунт krasnoyarsk_official.⠀

Автор фото, размещенного в социальной сети, возмущается длинной очереди в 23 человека. Все собрались на приём к единственному работавшему терапевту.

«К терапевту сидели 6 часов. Люди приходят в 6:30, чтобы занять очередь. Приём от 15 до 40 минут. И всё рaди тoгo, чтoбы зaкрыть бoльничный, кoтoрый зaкpывaют тoлькo в этoм кaбинeтe и тoлькo дo 16 чaсoв», – рассказывает автор.

В комментариях под постом подписчики рассказывали и свои истории об очередях в медучреждениях.

«Сам простоял с температурой в очереди с 9 утра до 15 00, один врач в солнечном работал», – рассказал один из пользователей.

«Тоже столкнулась с этой проблемой! Только в очереди было человек 30, половина без масок и, естественно, никакой дистанции! Стояла к дежурному врачу с болью в боку. В итоге пришлось обратиться в платную клинику», – написала одна из пользовательниц.⠀⠀

Подобную проблему наблюдают не только в больницах. Недавно мы писали об очереди в ТРЦ "Планета". 

Напомним, поставить вакцину в Красноярске можно и в поликлиниках по предварительной записи. Записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуги или позвонив в поликлинику. 

 Фото: krasnoyarsk_official⠀

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