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Врач рассказал о том, кто может получить временный медотвод от прививки

Главная Здоровье
Красноярск
16:35 13 Июля 2021
вакцинация, здоровье
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Врачи рассказали, кто может получить медотвод от антикоронавирусной прививки. На временной освобождение могут рассчитывать люди в зоне риска и те, у кого было повышенное давление при осмотре в пункте вакцинации.

Как рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков для ТАСС, человек может получить отказ в вакцинации, если пришёл на неё с нестабильным состоянием здоровья. В прочем, отказ является временным и человек всё равно получит вакцину, когда его состояние придёт в норму.

«Медотвода для большинства случаев не будет: главные специалисты в различных узких областях подтвердили, что вакцина применима ко всем заболеваниям. С осторожностью следует отнестись людям с аутоиммунными заболеваниями, но даже онкология не является противопоказанной», – рассказал Евгений.

Массовая вакцинация проходит с 18 января. Сейчас в обороте находятся три вакцины: «Спутник V» от центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона»» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра имени Чумакова.

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

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