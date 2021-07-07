В Железногорске о росте заболеваемости Covid-19 будут объявлять по громкоговорителям

Громкоговорители Железногорска будут рассказывать о ситуации с коронавирусом, об этом рассказал глава города Игоря Куксина.

По словам мэра города, ситуация с коронавирусом в городе тяжёлая – в день фиксируется по 50 новых случаев. И это, не смотря на мероприятия по соблюдению масочного режима.

«До пятницы мы опробуем систему оповещения. Звуковые файлы будут проигрываться в торговых объектах, чтобы максимально охватить жителей города. Вся информация будет рассказывать о ситуации с коронавирусом», – рассказал Игорь Куксин.

Сообщения оперштаба будут проигрываться ежедневно в 18:00. Будут ли эти меры целесообразны решат на следующем заседании оперативного штаба 9 июля.

Напомним, что сегодня мы писали о том, что занятость коечного фонда в ковидариях — 85 % и прогнозы специалистов неутешительны. В краевых инфекционных госпиталях на пике третьей волны могут оказаться одновременно 6 600 пациентов. Связано не только с темпами вакцинации, но и с новым штаммом коронавируса из Индии, который распространяется в крае.

Фото: my.krskstate.ru